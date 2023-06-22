ABD halkının yüzde 60'ı Trump'a yönelik suçlamalara inanmıyor

ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Quinnipiac Üniversitesi, Trump'a yönelik suçlamaların toplumsal boyutunu incelemek üzere 1776 kişinin katıldığı bir anket gerçekleştirdi.

Anket kapsamında katılımcılara Trump'a yönelik suçlamalar soruldu.

Katılanların yüzde 62’si, Adalet Bakanlığı tarafından Trump hakkında yürütülen davanın "siyasi motivasyon" içerdiğine inandığını belirtirken, katılımcıların yüzde 51'i eski başkanın yargılanmasını istedi.

10 katılımcıdan 6’sı ise Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli devlet belgelerini evinde tutmasını "uygunsuz" buldu.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Trump, 11 Haziran'da devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Donald Trump, 4 Nisan'da da 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.