Az Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.06.2023 11:33

ABD halkının yüzde 60'ı Trump'a yönelik suçlamalara inanmıyor

ABD halkının yüzde 60'ından fazlası, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suçlamaların "siyasi motivasyon" içerdiğini düşünüyor.

ABD halkının yüzde 60'ı Trump'a yönelik suçlamalara inanmıyor

ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Quinnipiac Üniversitesi, Trump'a yönelik suçlamaların toplumsal boyutunu incelemek üzere 1776 kişinin katıldığı bir anket gerçekleştirdi.

Anket kapsamında katılımcılara Trump'a yönelik suçlamalar soruldu.

Katılanların yüzde 62’si, Adalet Bakanlığı tarafından Trump hakkında yürütülen davanın "siyasi motivasyon" içerdiğine inandığını belirtirken, katılımcıların yüzde 51'i eski başkanın yargılanmasını istedi.

10 katılımcıdan 6’sı ise Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli devlet belgelerini evinde tutmasını "uygunsuz" buldu.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Trump, 11 Haziran'da devlete ait gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Donald Trump, 4 Nisan'da da 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Yeni Zelanda’da yerli halkın ameliyat sıralarında öne alınmasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:51
Türk fizikçiden çığır açan keşif
11:48
Pençe Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
11:50
Kırıkkale'de 'Dayı 1 Operasyonu': 14 gözaltı
11:50
İstanbul'da 4 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi
11:42
Üniversitede yetiştirilen kurbanlıklar satışa çıkarıldı
11:41
Bursa merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı
NATO tarihinin en büyük hava tatbikatında sona yaklaşıldı
NATO tarihinin en büyük hava tatbikatında sona yaklaşıldı
FOTO FOKUS
Nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası kurtardı
Nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrası kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ