Dünya
BBC 07.01.2026 06:15

ABD: Grönland’ın ABD’ye katılması ulusal güvenlik önceliğimiz

ABD yönetimi, Grönland’ı ABD topraklarına katmaya yönelik seçeneklerin masada olduğunu açıkladı. Askeri müdahalenin de ihtimaller arasında sayılması, Danimarka ve Avrupa ülkelerinin tepkisine yol açtı.

ABD: Grönland’ın ABD’ye katılması ulusal güvenlik önceliğimiz
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ın ABD’ye katılması konusunda farklı seçenekleri değerlendirdiği açıklandı. Beyaz Saray, bu sürecin ABD açısından “ulusal güvenlik önceliği” taşıdığını bildirdi.

“Askeri seçenek de değerlendiriliyor”

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Trump ve ekibinin bu hedef doğrultusunda çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığı, ABD ordusunun da başkomutanın yetkileri kapsamında bir seçenek olduğu ifade edildi.

Avrupa’dan Danimarka’ya destek

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve Danimarka liderleri yayımladıkları ortak bildiride, Grönland’ın geleceğine yalnızca Danimarka ve Grönland halkının karar verebileceğini vurguladı. Bildiride, NATO ve Birleşmiş Milletler ilkelerine dikkat çekildi.

Grönland yönetiminden çağrı

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, açıklamaların ardından “saygılı diyalog” çağrısında bulunarak, Grönland’ın statüsünün uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü ilkelerine dayandığını ifade etti.

ABD’li yetkililer, Grönland’ın satın alınması ya da serbest ortaklık anlaşması gibi modellerin de gündemde olduğunu belirtti. ABD Dışişleri, Arktik bölgesindeki güvenlik kaygılarının NATO müttefikleriyle ortaklaşa ele alınması gerektiğini açıkladı.

Halk tepkili

Yaklaşık 57 bin nüfusa sahip Grönland’da yapılan kamuoyu yoklamaları, halkın büyük bölümünün ABD’ye katılmaya karşı olduğunu ortaya koyuyor. Bölgedeki Inuit halkı ise yaşanan gelişmelerin gelecekleri açısından endişe verici olduğunu dile getiriyor.

ABD Avrupa Birliği Danimarka Grönland Donald Trump
