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Dünya
TRT Haber 28.03.2024 11:00

ABD, Gazze'deki soykırımı kabul etmedi: İddialar asılsız

ABD, İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını savunan BM raporunu reddetti. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in soykırım işlemediğini savundu. Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, Tel Aviv yönetimine desteklerinin sürdüğünü açıkladı.

ABD, Gazze'deki soykırımı kabul etmedi: İddialar asılsız

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in soykırım suçu işlediğini bu sözlerle dile getirdi.

BM üyesi ülkeleri İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

Raportörün bu açıklaması Amerika Birleşik Devletlerini rahatsız etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin bu raporu kabul etmediğini açıkladı.

İsrail'in "soykırım işlemediğini" iddia etti.

"Raporun kendisi ile ilgili olarak, soykırım iddialarının asılsız olduğuna inandığımızı açıkca belirttik. Ancak aynı zamanda Gazze'deki sivil kayıpların sayısından da derin endişe duyuyoruz" dedi.

Miller, İsrail'e desteklerinin sürdüğünü duyurdu.

Raporu açıklayan Filistin Özel Raportörü Albanese'nin antisemitik açıklamalar yaptığını öne sürdü.
 

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