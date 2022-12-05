Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD eyaletinde elektrik şebekesine saldırı: OHAL ilan edildi
[Fotograf: Reuters]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı bir ilçede elektrik şebekesine saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olağanüstü hal ilan edildi.
Kuzey Carolina eyaletinin Moore ilçesinde elektrik şebekesine silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası 45 bin kişi elektriksiz kaldı ve olağanüstü hal ilan edildi.
Yağma ve hırsızlığı önlemek için ilçe genelinde akşam 9 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.
Saldırganlara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu FBI devraldı.
Elektrik şebekesinin onarımının perşembe gününe kadar sürebileceği belirtiliyor.
Sıradaki Haber
Avustralya'da kabineye ilk kez Türk kökenli bakan getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz