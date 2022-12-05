Kuzey Carolina eyaletinin Moore ilçesinde elektrik şebekesine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası 45 bin kişi elektriksiz kaldı ve olağanüstü hal ilan edildi.

Yağma ve hırsızlığı önlemek için ilçe genelinde akşam 9 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Saldırganlara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu FBI devraldı.

Elektrik şebekesinin onarımının perşembe gününe kadar sürebileceği belirtiliyor.