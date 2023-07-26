Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2023 06:43

ABD, eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in Ukrayna'daki savaşta yaralandığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in Ukrayna'da Ruslara karşı savaşırken yaralandığını doğruladı.

ABD, eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in Ukrayna'daki savaşta yaralandığını duyurdu
[Fotograf: Reuters]

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Patel, bir soru üzerine, "Trevor Reed'in Ukrayna'daki çatışmalara katılırken yaralandığından haberdarız. Savaşın başlangıcından bu yana, özellikle savaşa katılmak amacıyla Ukrayna'ya seyahat eden ABD vatandaşlarını, yakalanma, ölüm veya fiziksel zarar görme riski de dahil olmak üzere önemli risklerle karşı karşıya oldukları konusunda uyardık." dedi.

Patel, Amerikan vatandaşlarını, "savaşa katılmak bir yana" Ukrayna'ya seyahat etmemeleri konusunda dahi "son derecede net bir şekilde" uyardıklarını, savaşmaya karar veren Amerikalıları veya diğer ABD vatandaşlarını Ukrayna'dan tahliye etmek için yardım sağlayacak bir konumda olmadıklarını belirtti.

Sözcü yardımcısı, Reed'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını ancak bir sivil toplum kuruluşu tarafından Ukrayna dışına çıkarıldığını ve Almanya'da tedavi altına alındığını kaydetti.

Patel, Reed'in "ABD hükümeti adına herhangi bir faaliyette bulunmadığını" sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ara buluculuğu ile takas edilmişti

ABD ile Rusya geçen yıl, karşılıklı olarak ülkelerinde tutuklu bulunan eski Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Ankara ile iş birliği içinde Türkiye'de takas etmişti.

Takas, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) gözetiminde, ABD ve Rusya heyetleri arasında yapılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 28 Nisan 2022'de yaptığı telefon görüşmesinde takas dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etmişti.

Reed ile takas edilen Rus pilot Yaroşenko, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 20 yıl federal hapis cezasına çarptırılmıştı.

ETİKETLER
ABD Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
ABD'den İsrail'e "aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini" ele alması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:53
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi öldü
06:51
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hapiste tutulan 21 İran vatandaşı serbest bırakıldı
06:33
ABD'den İsrail'e "aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini" ele alması çağrısı
06:42
Birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı
05:58
Dünya sıcak ve selle boğuşuyor
05:28
Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 7 yaralı
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
FOTO FOKUS
Kemer'de alevlere gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Kemer'de alevlere gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ