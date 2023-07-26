Dünya sıcak ve selle boğuşuyor

Sıcak hava kavuruyor. Fırtına ve yağışlar, yıkıma yol açıyor.

İtalya'nın kuzeyi ve güneyi farklı hava şartlarının etkisi altında....

Sıcaktan kavrulan Kalabriya bölgesi ile Sicilya adası orman yangınları ile boğuşuyor. Sicilya'da irili ufaklı 86 aktif yangınla mücadele ediliyor. Yangınların doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişi öldü. Yangınlara müdahale eden 1 orman işçisi ile 2 itfaiye eri de yaralandı.

Yoğun duman nedeniyle Palermo Havalimanı'nda ulaşım geçici olarak durduruldu.

Pek çok otoyol da ulaşıma kapatıldı.

Ülkenin kuzeyinde ise fırtına etkili... Ağaçlar devrildi. Tabelalar uçtu. Bazı araçlar hasar gördü.

Monza ve Milano şehirlerinin olduğu bölgeyi etkileyen şiddetli fırtına nedeniyle elektrik şebekesi yer yer hasar gördü.

Pakistan

Muson mevsimini yaşayan Pakistan'ın Karaçi şehrinde cadde ve sokakları su bastı. Onlarca araç suya gömüldü.

Hindistan

Hindistan'ın Noida şehrinde de şiddetli yağışlar nedeniyle Hindon Nehri’nde su seviyesi yükseldi. Araçlar su altında kaldı.

Afrika

Afrika kıtasında da aşırı sıcaklar etkili... Cezayir'de yangınlarda ölü sayısı 34'e yükseldi. Cezayir'de orman yangınları söndürüldü. Koruma ve soğutma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Tunus'ta da benzer bir durum hakim. Yer yer sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği ülkede 170 kişi orman yangınlarından etkilendi. Yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişi tahliye edildi.