Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 26.07.2023 05:44

Dünya sıcak ve selle boğuşuyor

Dünyanın bir yanında aşırı sıcaklar, diğer yanında fırtına ve seller etkili... İtalya, güneyinde aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla, kuzeyinde fırtına ile sınanıyor. Pakistan'da muson yağışları sele yol açtı. Hindistan’da nehrin su seviyesi yükseldi, araçlar su altında kaldı.

Dünya sıcak ve selle boğuşuyor

Sıcak hava kavuruyor. Fırtına ve yağışlar, yıkıma yol açıyor.

İtalya'nın kuzeyi ve güneyi farklı hava şartlarının etkisi altında....

Sıcaktan kavrulan Kalabriya bölgesi ile Sicilya adası orman yangınları ile boğuşuyor. Sicilya'da irili ufaklı 86 aktif yangınla mücadele ediliyor. Yangınların doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişi öldü. Yangınlara müdahale eden 1 orman işçisi ile 2 itfaiye eri de yaralandı.

Yoğun duman nedeniyle Palermo Havalimanı'nda ulaşım geçici olarak durduruldu.

Pek çok otoyol da ulaşıma kapatıldı.

Ülkenin kuzeyinde ise fırtına etkili... Ağaçlar devrildi. Tabelalar uçtu. Bazı araçlar hasar gördü.

Monza ve Milano şehirlerinin olduğu bölgeyi etkileyen şiddetli fırtına nedeniyle elektrik şebekesi yer yer hasar gördü.

Pakistan

Muson mevsimini yaşayan Pakistan'ın Karaçi şehrinde cadde ve sokakları su bastı. Onlarca araç suya gömüldü.

Hindistan

Hindistan'ın Noida şehrinde de şiddetli yağışlar nedeniyle Hindon Nehri’nde su seviyesi yükseldi. Araçlar su altında kaldı.

Afrika

Afrika kıtasında da aşırı sıcaklar etkili... Cezayir'de yangınlarda ölü sayısı 34'e yükseldi. Cezayir'de orman yangınları söndürüldü. Koruma ve soğutma çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Tunus'ta da benzer bir durum hakim. Yer yer sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği ülkede 170 kişi orman yangınlarından etkilendi. Yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişi tahliye edildi. 

 

 

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Sel
Sıradaki Haber
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kur'an’a hakaret nedeniyle olağanüstü toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:53
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 34 kişi öldü
06:51
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hapiste tutulan 21 İran vatandaşı serbest bırakıldı
06:45
ABD, eski Deniz Piyadesi Trevor Reed'in Ukrayna'daki savaşta yaralandığını duyurdu
06:33
ABD'den İsrail'e "aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini" ele alması çağrısı
06:42
Birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı
05:28
Otomobil elektrikli motosiklete çarptı: 7 yaralı
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
Antakya'daki orman yangını kontrol altında
FOTO FOKUS
Kemer'de alevlere gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Kemer'de alevlere gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ