ABD'den İsrail'e "aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini" ele alması çağrısı

Austin, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, İsrailli ve Filistinli liderlerin, Batı Şeria'da istikrarı sağlamak için anlamlı adımlar atmaları gerektiğine yönelik acil ihtiyaçla ilgili endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin, Filistinli liderleri terörizmi kınamaya ve şiddeti önlemek için aktif adımlar atmaya çağırdı. Bakan Gallant'ı, Filistinli sivillere yönelik aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetini ele almaya ve İsrail Savunma Bakanlığının Batı Şeria'daki Filistinliler için ekonomik fırsatları iyileştirme çabalarını sürdürmeye çağırdı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede Bakan Austin'in, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının kararlı ve sarsılmaz olduğunu belirttiği aktarılan açıklamaya göre, ABD askeri işbirliğini derinleştiren girişimlere odaklandığını teyit etti.

İki bakan, ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik İran destekli tehditleri ele aldı ve bu tehditlere karşı birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.