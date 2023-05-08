Çok Bulutlu 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2023 23:57

ABD: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesi üzerine, "Ortaklarımıza, Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz" dedi.

ABD: Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz
[Fotograf: AP]

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesiyle ilgili Jean-Pierre, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin, "Bu kararın tüm birlik üyesi ülkelerin Suriye'deki rejimle normalleştiği anlamına gelmediği" yönündeki açıklamasına dikkati çekti.

Jean-Pierre, ortaklarının kendilerine, insani yardımların iletilmesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü, DEAŞ ile mücadele ve Suriye krizine çözüm bulunması gibi konularda ilerleme sağlamak için Esed rejimiyle doğrudan angajman planlarını bildirdiklerini aktardı.

Esed rejiminin ülkesindeki krizi çözmek için gerekli adımları atma konusundaki isteğinden şüphe duyduklarını söyleyen Jean-Pierre, diğer yandan ortaklarıyla nihai hedefler konusunda aynı çizgide olduklarını ifade etti.

Jean-Pierre, "Ortaklarımıza, Esed rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin çatışmanın tek geçerli çözümü olduğu yönündeki pozisyonlarını koruduklarını belirten Jean-Pierre, yaptırımlar konusunda da Sezar Yaptırım Yasası'na bağlılıklarını, Esed rejimiyle görüşen ortaklarına bildirdiklerini ve bu konuda yaptırımların riske atılmaması konusunu görüştüklerini aktardı.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs 2023'te, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Esed rejiminin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

ETİKETLER
ABD Beşşar Esed Suriye
Sıradaki Haber
İsrail Bakanlar Kurulu, Mısır'a gaz ihracatının artırılması önerisini onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:05
Muharrem İnce: Biz bu ülkede önce huzur getireceğiz
00:48
New York'ta Trump hakkındaki tecavüz davasında taraflar son konuşmalarını yaptı
00:30
EYT'lilerin bayram ikramiyeleri bugün ödenecek
00:28
Sırbistan’daki silahlı saldırıların ardından halk sokağa indi
00:17
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bazı duraklarda seferler yapılamıyor
00:13
Türkiye'den, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı
Icardi attı Galatasaray kazandı
Icardi attı Galatasaray kazandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ