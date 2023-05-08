ABD'de hava yolu şirketleri gecikme ve iptallerden sorumlu tutulacak

ABD Başkanı Joe Biden ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Beyaz Saray'da hava yollarında uçuş iptalleri ve rötarlar söz konusu olduğunda tüketicileri korumak ve maliyetleri azaltmak için atacakları adımlar hakkında açıklama yaptı.

Hava yolu endüstrisinin ekonominin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Biden, "Ancak çoğunuzun ABD hava yollarından aldığınız hizmetten ne kadar hayal kırıklığına uğradığını biliyorum" dedi.

Biden, Amerikan hava yollarında son dönemde yaşanan aksaklıklar nedeniyle çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığını, bunun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Uçuş iptalleri ya da gecikmelerin hava yolları şirketlerinin hatasından kaynaklanması durumunda şirketlerin yeniden rezervasyon, otel ve yemek masraflarını karşılayacağını ifade eden Biden, bunun orta ve alt sınıf aileler için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Biden, bu kapsamda Avrupa Birliği'nin hava yollarının uçuş gecikmeleri için yolcuları tazmin etmesini zorunlu kıldığını ve bunun da uçuş gecikmelerinin sayısının düşmesini sağladığını gösteren bir araştırmaya işaret etti.

Bunların yanı sıra Biden, çok sayıda büyük hava yolu şirketinin, ebeveynlerin hiçbir ücret ödemeden çocuklarıyla yan yana oturabilmelerini de kabul ettiklerini bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Buttigieg da uçuşlarda son dönemlerde yaşanan aksaklıklar üzerine ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) zaman ve maliyet azaltan daha verimli uçuş rotalarının belirlenmesi için yeni teknolojiler kullandığını kaydetti.

Hava yolu şirketlerinin yolculara daha iyi hizmet vermek için sorumluluklarını kabul etmesi gerektiğini ifade eden Buttigieg, aksi takdirde gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.