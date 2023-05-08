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Dünya
AA 08.05.2023 22:39

DSÖ, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesini övdü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüne karşı etkili bir şekilde mücadele yürüttüğünü belirtti.

DSÖ, Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesini övdü
[Fotograf: Reuters]

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekvator Ginesi şubat, Tanzanya ise marttan bu yana Marburg virüsü vakalarına müdahale ediyor.

Ekvator Ginesi'nde 13 Şubat-1 Mayıs tarihleri arasında 17 vaka ile 23 olası vaka tespit edilirken, en son vaka 20 Nisan'da görüldü.

Tespit edilen 17 vakadan 12'si hayatını kaybederken, 4 kişi sağlığına kavuştu ve bir kişinin ise akıbeti bilinmiyor. Olası 23 vakanın tamamı ise yaşamını yitirdi.

Ülkede en çok etkilenen bölge Litoral eyaletindeki Bata şehri olurken, vakaların 11'i burada görüldü.

Tanzanya'da tüm vakalar Bukoba'da görüldü

Tanzanya'da ise 16 Mart-30 Nisan tarihleri arasında 8 doğrulanmış ve bir olası Marburg virüsü vakası tespit edildi.

En son vaka 11 Nisan'da görülürken, tespit edilen vakalardan 6'sı yaşamını yitirdi.

Tanzanya'daki tüm vakalar, Kagere bölgesindeki Bukoba şehrinde görüldü.

Ekvator Ginesi ve Tanzanya'ya övgü

Ekvator Ginesi ve Tanzanya'nın Marburg virüsüyle mücadelesinden övgüyle bahsedilen açıklamada, iki ülkedeki sağlık otoriterlerinin de virüse karşı kararlılıkla ve etkili mücadele ettiği belirtildi.

Özellikle son haftalarda sınır noktalarında alınan tedbirler de dahil hastalık gözetimi gibi kritik müdahale işlevlerini daha da güçlendirildiği kaydedilen açıklamada, DSÖ'nün ortaklarının da katkısıyla iki ülkeye lojistik ve operasyon noktasında destek verildiği kaydedildi.

Marburg virüsü

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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