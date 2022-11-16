Polonya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerinde yaşanan patlamanın Rusya'nın fırlattığı füzelerden kaynaklandığı haberleri üzerine soruları yanıtlayan Patel, Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığına paralel olarak bölgede tam olarak ne olduğunu incelemeye devam ettiklerini ifade etti.

Patel, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın henüz Polonyalı mevkidaşı ile görüşmediğini, yaşanan olayla ilgili bilgi toplamak üzere Polonya ile çalışacaklarını dile getirdi.

Patel, söz konusu haberleri oldukça ciddiye aldıklarını ve olayın "son derece kaygı verici" olduğunu dile getirdi.

ABD istihbaratı, Rus füzelerinin Polonya topraklarına düştüğünü ve olayda iki kişinin öldüğünü Amerikan basınına sızdırmıştı.

Ancak Pentagon ve Beyaz Saray patlamanın Rus füzelerinden kaynaklı olduğu haberlerini teyit etmekten kaçınmıştı.