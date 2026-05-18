Dünya
CNN International 18.05.2026 09:22

ABD Dışişleri Bakanlığında yüzlerce diplomat işten çıkarıldı

Washington'da Trump yönetiminin aldığı kararla, aralarında onlarca yıllık kıdemli isimlerin de bulunduğu yüzlerce diplomat bir e-posta ile görevden uzaklaştırıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 250 dışişleri görevlisinin işine kısa ve resmi bir e-posta ile son verdi. Geçen yıl başlatılan bu kadro azaltma operasyonu, binden fazla devlet memurunu da etkiledi.

Eski yetkililer, özellikle İran ve Ukrayna krizlerinin sürdüğü bu hassas dönemde, yönetime rehberlik edebilecek uzman enerji ve diplomasi birimlerinin tamamen kapatıldığını belirtiyor. Bakanlık ise bu adımların bürokratik hantallığı ortadan kaldırmak amacıyla atıldığını söylüyor.

Tasfiyelerin ötesinde, mevcut yönetimde kariyer diplomatlarının yükselebileceği alanlar daraltılınca yaklaşık 2 bin diplomat emeklili oldu veya istifa etmek zorunda kaldı. Şu anda dünya genelindeki ABD büyükelçilik koltuklarının 100'den fazlası boş duruyor.

Eski büyükelçiler, yaşanan tecrübe kaybının ülkenin dış politikasına uzun vadede büyük zarar vereceğini ve kurumsal hafızayı yok ettiğini vurguluyor.

Bakanlık bünyesinde yıllık performans değerlendirmelerine "yönetimin politikalarına sadakat" kriterinin getirilmesi de çalışanlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü ise tüm eleştirileri reddederek, yapılan reformlar sayesinde daha hızlı hareket edebilen, dinamik bir yapı kurduklarını söylüyor.

ABD Donald Trump
