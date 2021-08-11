Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 03:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanlığı: Afganistan'daki şiddet Taliban'ın anlaşmadaki sözleriyle uyuşmuyor
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın ülkede neden olduğu şiddet seviyesinin ABD ile örgüt arasında yapılan anlaşmayla tutarsız olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son durumu değerlendirdi.
Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ettiklerini ve ülkedeki son durumla yakından ilgilendiklerini kaydeden Price, ABD'nin bugüne kadar Afganistan'a hem askeri hem de ekonomik anlamda önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.
"Anlaşmadaki sözleriyle uyuşmamaktadır"
Price, Taliban'ın hızlı bir şekilde ilerleyişi ve sivil ölümleri konusunda ise, "Kuşkusuz Afganistan'daki şiddet seviyesi, Taliban'ın (ABD ile yaptığı) anlaşmadaki sözleriyle uyuşmamaktadır" değerlendirmesini yaptı.
Etiketler: ABD Afganistan Taliban
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