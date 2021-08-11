Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, eyaletin Danzanke köyünde aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını söyledi.

İnname, yemeği tüketen 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı.

Halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.

İnname, olağandışı semptomları hisseden halkın en yakın sağlık tesisine başvurmasını istedi.