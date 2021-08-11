Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 02:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Endonezya'da Nijeryalı diplomat darbedildi
[Fotoğraf: İHA]
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan Nijerya Konsolosluğu'nda görevli Abdulrahman İbrahim, Endonezya göçmenlik bürosu yetkilileri tarafından gözaltına alındığı sırada darbedildi. Nijerya hükümeti sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Sosyal medyada yer alan ve büyük tepki çeken görüntülerde, Abdulrahman İbrahim’in bir araç içinde birkaç kişi tarafından darp edildiği görüldü.
Diplomatın sık sık, “Nefes alamıyorum” ve “Boynum, boynum” dediği duyuldu.
Nijerya protesto mektubu gönderdi
Nijerya, Endonezya hükümetine protesto mektubu gönderdi. Sorumluların cezalandırılması talep edildi. Endonezya Büyükelçisi, Nijerya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Büyükelçinin hükümeti adına özür dilediği bildirilirken, İbrahim’i darp eden yetkililerin de Nijerya'nın Cakarta Büyükelçisi'nden özür dilediği aktarıldı.
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