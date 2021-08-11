Sosyal medyada yer alan ve büyük tepki çeken görüntülerde, Abdulrahman İbrahim’in bir araç içinde birkaç kişi tarafından darp edildiği görüldü.

Diplomatın sık sık, “Nefes alamıyorum” ve “Boynum, boynum” dediği duyuldu.

Nijerya protesto mektubu gönderdi

Nijerya, Endonezya hükümetine protesto mektubu gönderdi. Sorumluların cezalandırılması talep edildi. Endonezya Büyükelçisi, Nijerya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçinin hükümeti adına özür dilediği bildirilirken, İbrahim’i darp eden yetkililerin de Nijerya'nın Cakarta Büyükelçisi'nden özür dilediği aktarıldı.