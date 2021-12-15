Antony Blinken Endonezya ve Malezya'yı ziyaret ettikten sonra perşembe günü Bangkok'ta Taylandlı yetkililerle görüşecekti ancak üç ülke gezisinin bu son durağı iptal edildi.

Dışişleri Sözcüsü, Blinken'ın Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwina'ya "ihtiyatlı davranarak" Washington DC'ye döneceğini söyledi.

Heyette seyahat eden bir gazetecinin COVID-19 testi, salı günü Malezya'ya ulaştığında pozitif çıktı.

Blinken'a yakın başka hiçbir basın mensubunun testi pozitif çıkmadı.

Gazeteci karantinada

ABD'nin Malezya büyükelçiliği yaptığı açıklamada, COVID-19'lu kişinin Blinken'ın Kuala Lumpur'da planlanan hiçbir faaliyete katılmadığını söyledi.

Gazeteci şu anda yerel yönetmeliklere uygun olarak Kuala Lumpur'da tecrit altında.

Tayland'da kısa bir mola verilecek

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Blinken ile seyahat eden gazetecilere, turu sona erdirme kararının virüsün yayılma riskini azaltmak, seyahate katılanların sağlık ve güvenliğine öncelik vermek için alındığını söyledi.

Blinken'ın uçağı, ABD'ye dönmeden önce gündemde resmi bir görüşme olmaksızın Tayland'da kısa bir teknik mola verecek.