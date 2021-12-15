Ulusal İstatistik Ofisi, İtalya'da geçen yıl 404 bin 892 doğum gerçekleştiğini açıkladı. Bu sayının bir önceki yıla göre 15 bin 192 daha az olduğu bilgisini paylaştı.

Bu, 1861'de İtalya'nın milli birliğinin sağlanmasından bu yana kaydedilen en düşük doğum oranı oldu.

Nüfusun 59,3 milyona gerilediği ülkede, 2020'de yaklaşık 746 bin 146 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede, ölüm sayısı, doğum sayısını geçmiş oldu.

İngiltere'de de ölümler doğumları geçti

Nüfusu yaşlanan tek Avrupa ülkesi İtalya değil.

İngiltere'de son 10 yılda doğum oranları düşme eğilimi gösteriyor. 2020 yılında doğumdan daha fazla ölüm kaydedildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilere göre, geçen yıl yaklaşık 690 bin ölüm gerçekleşirken, buna karşılık, 683 bin civarı doğum oldu.

Böylece ülkede, 1976 yılından bu yana ilk kez ölüm sayısı, doğum sayısını geçmiş oldu.

Hollanda yaşlanıyor

Hollanda da nüfusu yaşlanan ülkeler arasında. 2020 yılında her bin kişi de 10,1 doğum oranı kaydedildi. Ölüm oranı ise her bin kişide 8,9 olarak kayda geçti. Ülke nüfusunun büyüme hızı yüzde 0,6 oldu.

Merkezi İstatistik Bürosu'na göre, 2021'de 800 binin üzerinde olan 80 yaş üstü nüfusun, 2050'de 2,5 milyona yaklaşması bekleniyor.

İspanya 1941'den bu yana en düşük doğum sayısı

Nüfusu yaşlanan bir diğer Avrupa Ülkesi de İspanya. Ulusal İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, geçen yıl 493 bin 776 kişi hayatını kaybetti, 341 bin 315 doğum oldu.

Ölümlerin, doğumu geçtiği ülkede 2020'deki doğum sayısı, 1941'den bu yana kayda geçen en düşük doğum sayısı oldu.