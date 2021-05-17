Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in vurduğu binada Hamas'a dair bir kanıt görmedim
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.
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