Cela adlı 13 katlı bina İsrail savaş uçaklarından atılan birkaç füzeyle vuruldu. Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri ile avukatlık bürolarının da olduğu binada 60 daire bulunuyordu.

İsrail ordusu binanın vurulacağı uyarısında bulundu

İsrail ordusu, televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binanın vurulacağı uyarısında bulunmuştu. Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söylemişti.

Saldırı öncesi Al Jazeera ve AP çalışanlarının ofisi boşaltmaları kameralara yansıdı.

AP Başkanı'ndan açıklama

Amerikan Associated Press haber ajansının Başkanı ve CEO'su Gary Pruitt, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pruitt, açıklamasında, "AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük" sözlerine yer verdi.

Al Jazeera: İsrail'in yaptığı barbarca bir eylemdir

Al Jazeera televizyonu da saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve gerçeği ortaya çıkarmalarını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir" denildi.