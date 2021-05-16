COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 4 milyon 723 bin 931 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 256 bin 752'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya toplam 38 milyon aşı ulaştı, 22,4 milyon doz aşı uygulandı.

