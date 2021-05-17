Sivillerin yaşadığı evler, fabrikalar, caddeler, alt yapılar ve hatta sağlık merkezleri...

Hepsi hiçbir kural tanımadan Gazze’ye bomba yağdıran İsrail ordusunun hedefinde.

"Anne lütfen beni bırakma"

İsrail, Gazze’deki insanlık dışı saldırılarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin birçok noktasına yoğun saldırılar düzenlendi. Yine siviller katledildi.

Enkaz altında kalan annesini kurtarmaya çalışan Filistinli bir gencin, "Anne lütfen beni bırakma" sözleri yürek burktu.

Akaryakıt girişine İsrail engeli

Saldırılarda altyapı büyük zarar gördü.

Gazze’de su sıkıntısının ardından şimdi de geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor.

İsrail'in akaryakıt girişini engellemesi sebebiyle bölgede elektrik santralinde üretim durma noktasına geldi. Birkaç gün içinde bölgenin tamamen elektriksiz kalabileceği uyarısı yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir fabrika fosfor bombalarıyla hedef alındı. Fabrikada saldırı sonrası büyük çaplı yangın çıktı.

Son 4 günde 112 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin, katliamlara karşı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen göstericilere yönelik saldırıları da sürüyor. Göstericiler gerçek ve plastik mermilerle hedef alındı.

Son 4 günde 19 Filistinliyi katleden İsrail güçlerinin saldırılarında 112 Filistinli yaralandı.