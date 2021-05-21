ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın yazılı açıklamasına göre Blinken, İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile dün iki telefon görüşmesi yaptı.

Blinken, öğleden sonraki görüşmesinde "tarafların ateşkese vardığını" bildiren Aşkenazi'ye bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki bakan da arabuluculuk çabalarından dolayı Mısır'a teşekkür etti.

Blinken'ın ilerleyen günlerde hem Filistinli hem de İsrailli taraflarla bir araya gelmek için bölgeye gideceği bilgisinin yer aldığı açıklamada, ABD'nin, bölgede sükunetin muhafazası için tüm paydaşlarla yakın koordinasyon ve iletişim halinde olacağı kaydedildi.

Blinken'ın bölgeye yapacağı ziyaretin tarihleriyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.