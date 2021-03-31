ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da yapılan darbenin ardından ülkenin birçok yerinde şiddetin ve sokak olaylarının giderek arttığına işaret edildi.

Bakanlık, Myanmar'la ilgili "ülkeden gönüllü ayrılma" tavsiyesinde bulunduğu 14 Şubat'taki seyahat uyarısını güncelleyerek bugünden itibaren ülkede görevli zorunlu olmayan tüm diplomatik çalışanların ve ailelerinin, Myanmar'ı terk etmesi talimatının verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Myanmar'la ilgili daha önce konulan Kategori-4 (seyahat etmeyin) seviyesinin devam ettiği belirtilerek ABD vatandaşlarının, zorunlu olmadıkça bu ülkeye gitmemesi çağrısı yapıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.