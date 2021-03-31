Nijerya Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Clem Agba, Japonya'nın, sağlık alanını geliştirmeleri için 18,2 milyon dolarlık destek sağladığını belirtti.

Agba, söz konusu desteğin, sağlık çalışanlarının geliştirilmesi ve ekipman şeklinde olacağını ifade etti.

Bu desteğin ülkedeki 7 sağlık merkezinde kullanılacağını aktaran Agba, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele için ABD Uluslararası Kalkınma Ajansında (USAID) da 200 vantilatör desteği aldığını söyledi.

Nijerya'da her yıl yüzlerce kişi kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.