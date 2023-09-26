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Dünya
AA 26.09.2023 12:57

ABD, Cook Adaları ve Niue ile diplomatik ilişkiler kurdu

ABD, Pasifik'teki Cook Adaları ve Niue ile diplomatik ilişkiler tesis edildiğini bildirdi.

ABD, Cook Adaları ve Niue ile diplomatik ilişkiler kurdu

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan iki ayrı açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Niue Başbakanı Dalton Tagelagi ve Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ile ortak bildiriler imzaladığı belirtildi.

Söz konusu bildirilerle ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu ifade edilen açıklamalarda, iki ülkeyle ileriye dönük olarak iklim krizi, eğitim, kültür, sürdürülebilir kalkınma, demokrasi, insan hakları ve iyi yönetişim gibi ortak öncelikler konusunda işbirliği yapılacağı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığının Niue ile ilgili açıklamasında, Başbakanı Tagelagi ile imzalanan bildirinin "iki ulus arasındaki ortak tarihin, ortak değerlerin ve insanlar arası bağların bir kutlaması ve işbirliğini derinleştirme kararlılığının teyidi" olduğu kaydedildi.

Bakanlığın, Cook Adaları ile ilgili açıklamasında da "Bu tarihi adım, saygı, samimi bir işbirliği ve ortaklık çerçevesinde eşit ve egemen ortaklar olarak ilişkilerimizi derinleştirme konusundaki ortak taahhüdümüzü bir kez daha teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı yazılı açıklamada, Cook Adaları'nı ve Niue'yi egemen ve bağımsız devletler olarak tanıyacağını, iki ülke ile diplomatik ilişkilerin tesis edileceğini bildirmişti.

ABD son dönemde Çin ile rekabeti kapsamında Hint-Pasifik'teki işbirliklerini geliştirmeye çalışıyor.

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