Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Çin'in Rusya'ya Ukrayna'daki savaş için silah verebileceği söylemlerine ilişkin soruya, Jean-Pierre,"Çin'in bunu yaptığını henüz görmedik ve kesinlikle bu konuda size verebileceğim bir bilgi yok. Ancak bu seçeneğin masadan kalktığını da söylemediler." yanıtını verdi.

Jean-Pierre, bu konudaki gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirterek, Çinli muhataplarına karşı Rusya'ya böyle bir destek sağlanması durumunda sonuçlarının ne olacağı konusunda net olduklarını belirttiklerini aktardı.

ABD'nin Tayvan'a askeri birlik gönderdiği iddialarına ilişkin soru üzerine Jean-Pierre, "Tayvan'a savunma ilişkileri konusunda verdiğimiz destek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin oluşturduğu tehditle uyumlu ve 'tek Çin' politikamız çerçevesinde tutarlı. Bu değişmedi." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, "Tayvan'daki askeri birlik" iddialarıyla ilgili sorular için gazetecileri, Savunma Bakanlığına yönlendirdi.

Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygulanacak

Jean-Pierre, yarın Başkan Joe Biden'ın G7 liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüntülü bir araya geleceğini, toplantıda, Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'yı savaştan sorumlu tutma çabalarının koordine edileceğini bildirdi.

ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gelir sağlayan bazı Rus bankaları, savunma ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra yaptırımları gözetmeyen üçüncü taraf ülke aktörlerine karşı da kapsamlı yaptırımlar uygulayacağını aktaran Jean-Pierre, Ukraynalılara verilen destek kapsamında yeni enerji, ekonomi ve güvenlik yardımlarının da duyurulacağını kaydetti.

İsrail'in Nablus'taki saldırıları

Jean-Pierre, İsrail'in Nablus'taki saldırılarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Devam eden şiddet nedeniyle son derece endişeliyiz." dedi.

Bu meseleyi çok ciddiye aldıklarını dile getiren Sözcü, tarafları Batı Şeria'daki gerilimi azaltmak için adım atmaya çağırdı.

Jean-Pierre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk'ün halihazırda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da diplomatik temaslar gerçekleştirdiğini belirterek, bu kapsamda Mısır, Ürdün, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.