ABD-Çin arasında dijital gerilim: TikTok savaşları

TikTok'un güvenliği konusu, yıllardır devam eden bir tartışma... Bu sorun batı ülkelerinde siyasetçiler, güvenlik uzmanları ve kamu yöneticileri arasında önemli bir endişe kaynağı haline geldi. Öyle ki ABD, TikTok’u yasaklamak için girişimde bulundu.

Çin ise ABD Kongresi'nin TikTok'u yasaklama ihtimaline, bu adımın adil olmadığını vurgulayarak karşı çıktı.

Peki, sosyal medya platformları arasında oldukça popüler olan ve 1 milyardan fazla aboneye sahip TikTok’u bu kadar tehlikeli yapan ne? Hem de bütün sosyal medya platformları doğaları gereği benzer riskleri barındırırken.

ABD'nin TikTok’u yasaklama isteği bu tehlikelerden ziyade, kendi ulusal güvenliğiyle ilgili olduğu şeklinde yorumlanıyor. Zira Çin için böyle bir güvenlik riski yok, çünkü zaten ABD menşeli uygulamalar Çinlilere yıllardır yasak.

ABD’de TikTok’un yasaklanmasıyla ilgili detayları ve daha fazlasını siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu ile konuştuk.

“İngiltere’nin de TikTok’a karşı adım atabileceği söyleniyor”

Çahmutoğlu, TikTok’un hem ABD hem de Avrupa’nın çoğu ülkesi için ciddi ulusal güvenlik tehdidi olarak görüldüğünü belirtiyor. Çin ile bir süredir teknolojide kriz yaşayan ve hatta bazı alanlarda savaş durumunda olan ABD’nin, güvenlikle ilgili bu argümanı ortaya koyan ilk devlet olduğunu dile getiriyor.

“ABD ile birlikte İngiltere ve pek çok Batılı ülke de TikTok’u güvenlik tehdidi olarak kabul ediyor ve yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Bu konuda ciddi bir adım atan ABD, TikTok’un yasaklanması için Meclis'ten onayı aldı ve top şimdi Senato’da. Biden, Senato’dan geçerse onay vereceğini çoktan söylemişti. Dolayısıyla Beyaz Saray’ın tutumu çok net. Aynı şekilde Beş Göz ittifakının önemli diğer üyesi olan İngiltere’nin de TikTok’a karşı adım atabileceği söyleniyor. Henüz ABD gibi net bir durum yok. Ne olacağını zamanla göreceğiz.”

“Kullanıcı bilgilerini paylaştığı iddiası var”

Öte yandan Çahmutoğlu, TikTok’un nasıl bir güvenlik tehdidi olabileceği konusunda ABD’nin kendi kamuoyunu bile pek ikna edebilmiş olmadığına değiniyor. Bunun nedenini ise ABD’nin kanıtlarını henüz ortaya tam olarak koymaması olarak gösteriyor Çahmutoğlu.

“ABD’nin en büyük iddiası şu; TikTok’un bağlı olduğu ByteDance şirketinin sunucuları ve veri merkezi Çin’de. Dolayısıyla uygulamayı kullanan tüm Amerikan vatandaşlarının hassas verileri Çin devletine gidiyor. Ayrıca şirketin yöneticileri de Çinli ve Pekin ile çok yakın ilişkileri var. Bu durum da TikTok’taki milyarlarca kullanıcının verilerinin Çin istihbarat servisleriyle paylaşıldığı inancını güçlendiriyor.”

Henüz net açıklamalar yok ama TikTok ABD’de tam olarak yasaklanırsa muhtemelen peşinden bazı Avrupa ülkeleri de aynı adımı atacak.

“ABD, diğer ülkelerden de yasak bekliyor”

Kullanıcı verilerinin paylaşıldığı iddiasında olan ABD, bu yasaklama adımını diğer Batılı devletlerden de bekliyor. Çahmutoğlu, bu yasaklama talebinin ardında ABD’nin özellikle sosyal medya uygulamalarında dünyada tek güç olma hedefinin olduğunun altını da çiziyor.

“Çin bu konuda TikTok sayesinde çok önemli bir rakip oldu. Bu rekabeti engellemek istiyor. Ama öne sürdükleri en önemli gerekçe ulusal güvenlik. Avrupalı devletlerin de benzer düşünceleri var. Henüz net açıklamalar yok ama TikTok ABD’de tam olarak yasaklanırsa muhtemelen peşinden bazı Avrupa ülkeleri de aynı adımı atacak.”