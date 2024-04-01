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Dünya
AA 01.04.2024 11:33

BM: Gazze'ye geçen ay girişine izin verilen yardım tırı sayısı ihtiyacın çok altında

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne geçen ay günlük ortalama 159 insani yardım tırının girdiğini ve bunun bölgedeki ihtiyacın çok altında olduğunu duyurdu.

BM: Gazze'ye geçen ay girişine izin verilen yardım tırı sayısı ihtiyacın çok altında
[Fotograf: AA]

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in, açlıkla mücadele eden Gazze'ye mart ayında günlük ortalama sadece 159 insani yardım tırının girişine izin verdiği ve bunun bölgedeki ihtiyacın çok altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Erişim engelleri, insani yardım aktörlerinin Gazze Şeridi'ndeki insanlara ulaşma kabiliyetini tehlikeye atmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

İsrail, işgal, saldırı ve açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardımları engelliyor

Dünya genelinde çok sayıda ülkeden Mısır toprakları üzerinden Gazze'ye ulaştırılmak üzere gönderilen insani yardımların büyük bölümü İsrail'in engellemeleri nedeniyle Mısır'da beklemeye devam ediyor.

İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.

Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 14 Mart'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda (Gazze'ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.

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