Az Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.04.2024 11:22

Ünlü oyuncu Ramy Youssef'ten Filistinlilerin "ızdırabı sona ersin" duası

Hollywood oyuncusu ve komedyen Ramy Youssef, ABD'de ulusal televizyonda yayımlanan "Saturday Night Live (SNL)" programında Filistinlilerin "ızdırabının sona ermesi" temennisiyle dua etti.

Ünlü oyuncu Ramy Youssef'ten Filistinlilerin "ızdırabı sona ersin" duası

Youssef, NBC ulusal televizyonundaki SNL komedi programına konuk oldu.

Arkadaş grubunda "dua eden kişi" olarak bilinen Youssef, kendisinden dua etmesinin istenmesinden söz etti.

Youssef, bir arkadaşının Gazze'de yaşayan ailesi için kendisinden dua etmesi ricasında bulunduğunu aktardı.

Oyuncu Youssef, "Lütfen bu ızdıraba son ver. Şiddete son ver. Lütfen Filistin halkını özgür yap." şeklinde dua ettiğini söyledi.

Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde de "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajı vermişti.

Sıradaki Haber
Apple kuruluşunun 48. yılında ABD ve Avrupa'da davaların hedefinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 41 kişiye gözaltı
11:43
Oylar eşit çıkınca muhtar kurayla belirlendi
11:41
Bakan Şimşek: OVP'yi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
11:37
BM: Gazze'ye geçen ay girişine izin verilen yardım tırı sayısı ihtiyacın çok altında
11:34
Emtia piyasasında yükseliş eğilimi
11:33
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Fransa'da yeşil alana Gazze'de ölen çocuklar için 13 bin Filistin bayrağı yerleştirildi
Fransa'da yeşil alana Gazze'de ölen çocuklar için 13 bin Filistin bayrağı yerleştirildi
FOTO FOKUS
18 seçmenli köyün 7. kez muhtarı oldu
18 seçmenli köyün 7. kez muhtarı oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ