Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2023 06:32

ABD bütçesi, mayısta 240 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı mayısta 240 milyar dolar ile beklentilerin üstünde geldi.

ABD bütçesi, mayısta 240 milyar dolar açık verdi
[Fotograf: Reuters]

ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının 8. ayında, federal hükümetin bütçe açığı 240 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında da 66 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 263 artış gerçekleşti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 236 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 21 azalarak 307 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 20 artışla 548 milyar dolara çıktı.

Ülkede, 2023 mali yılının 8. ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 173 artışla 1 trilyon 165 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 426 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 8 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 4 trilyon 159 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 11 azalışla 2 trilyon 994 milyar dolara düştü.

ETİKETLER
ABD ABD Ekonomisi
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:06
Çorum'da topladıkları mantarı yiyen 19 kişi hastanelik oldu
07:07
Macron, AB'nin Ukrayna'ya koşulsuz destek vermekte kararlı olduğunu söyledi
06:54
Kocaeli'de freni boşalan park halindeki midibüs markete daldı
07:02
AB ülkeleri dijital platform çalışanlarına haklarını vermek istiyor
06:40
Çorum'da trafik kazası: 1'i bebek, 5 yaralı
06:49
Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı: İsrail'in zorunlu göç uygulaması 'savaş suçu'
32 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor
32 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Tersanede havuz çöktü, geminin üzerine vinç devrildi
Tersanede havuz çöktü, geminin üzerine vinç devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ