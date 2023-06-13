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Dünya
AA 13.06.2023 04:17

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Reisi, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in bahçesinde resmi törenle karşılandı.

Başkanlık basın biriminden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye vurgu yapılarak, "Dostluk, dayanışma ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı stratejik ittifakları güçlendirmeyi amaçlayan diyalog, ortak kalkınmaya dayalı ve işbirliğini genişletmeye yönelik ortak çabaların parçasıdır" ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Twitter hesabındaki paylaşımında, Venezuela ve İran'ın yeni fırsatlar inşa etmek için ortak çalışmayı güçlendirdiğini belirterek, "Haklarımıza oldukça zarar veren hegemonya ve tek taraflı uygulamaları geride bırakarak, Bolivar'ın dengeleyici evrensel ilkelerini savunuyoruz" ifadesini kullandı.

Maduro ile Reisi'nin baş başa ve heyetler arası görüşme için Miraflores Sarayı'na geçtiği bildirildi.

Reisi, Venezuela ziyareti kapsamında, ülkenin ulusal kahramanı ve kurtarıcısı olarak bilinen Simon Bolivar'ın anıt mezarını da ziyaret etti.

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