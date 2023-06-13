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Dünya
AA 13.06.2023 00:38

Beyaz Saray: Biden'ın sağlık durumu iyi

Beyaz Saray, diş tedavisi nedeniyle bugünkü programları iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın iyi olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray: Biden'ın sağlık durumu iyi
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın dün akşam başlayan diş ağrısı nedeniyle lokal anestezi alarak kanal tedavisi gördüğünü söyleyen Jean-Pierre, Başkan'ın operasyonunun başarılı geçtiğini duyurdu.

Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak
Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak

Jean-Pierre, Biden'ın iyi hissettiğini belirterek, bugün konutunda çalışacağını aktardı.

Başkan'ın birçok Amerikalı gibi kanal tedavisi gördüğünü ifade eden Jean-Pierre, bunun rutin bir işlem olduğunu kaydetti.

Biden'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesi ertelendi
Biden'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesi ertelendi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesi ertelenmişti

Beyaz Saray sabah saatlerinde Biden'ın, diş tedavisi gördüğü için önceden duyurulan bir programına katılamayacağını bildirmişti.

Biden'ın daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesi ve diğer programlarının da ertelendiği duyurulmuştu.

Diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O'Connor'un kamuoyuyla paylaşılan raporuna göre, Biden'ın, dün sağ alt dişinin ağrıdığı ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenesinin ardından kanal tedavisini uygun gördükleri belirtilmişti.

Biden'ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O'Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaşmıştı.

O'Connor, bu sabah Biden'ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray'da kanal tedavisinin tamamlanacağını bildirmişti.

Bugün yerel saatle 11.30'da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına, Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Harris katıldı.

Biden'ın 15.15'te ise NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlaması öngörülüyordu.

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