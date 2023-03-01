Kerry, Brezilya Çevre Bakanı Marina Silva ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ne kadar katkı yapacaklarına dair belirli bir rakam zikretmeden Brezilya'nın Amazon Fonu'nu desteklemeye kararlı olduklarını söyledi.

İhtiyaç halinde ABD Kongresinin ilgili fonlara destek olacağını belirten Kerry, ABD Senatosunda 4,5 milyar dolar, Temsilciler Meclisinde 9 milyar dolar değerindeki fonları içeren 2 tasarının gündemlerinde olduğunu aktardı.

Kerry, "Bu (iklim değişikliği), partiler üstü bir mesele olmasına rağmen başarmak için mücadele vermemiz gerektiğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Silva ise desteklerinden ötürü Kerry'e teşekkür ederek, sera gazı emisyonlarını azaltmak için kurulan fon kapsamında gelişmekte olan ülkelerden de mali destek alınabileceğini hatırlattı.

Amazon Fonu'nun kaynaklarının yönetiminin Brezilya'nın sorumluluğunda olacağının altını çizen Silva, ayrıca iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için 2015 yılında devreye giren görev gücünü yeniden başlattıklarını duyurdu.

Kerry ve Bakan Silva, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede tutma hedefine bağlı kalma sözü verdi.