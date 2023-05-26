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Dünya
AA 26.05.2023 22:59

ABD başkanlığına aday olan DeSantis, ilk 24 saatte 8,2 milyon dolar bağış topladı

ABD 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden adaylığını ilan eden Florida Valisi Ron DeSantis’in ilk 24 saatte 8,2 milyon dolar bağış topladığı belirtildi.

ABD başkanlığına aday olan DeSantis, ilk 24 saatte 8,2 milyon dolar bağış topladı
[Fotograf: Reuters]

DeSantis’in adaylığını duyurduktan sonra kısa sürede bu miktarı toplaması, parti içindeki rakibi Eski Başkan Donald Trump’a karşı "bir güç gösterisi" olarak değerlendirildi.

DeSantis kampanyası başkanı Generra Peck, yapılan bağışları “tarihi” olarak niteleyerek, “Bu bağışlar gösteriyor ki ülke genelindeki Cumhuriyetçi taban, Vali DeSantis’in arkasında toparlanıyor.” yorumunu yaptı.

Peck, DeSantis’in gelecek hafta “Büyük Amerika’nın geri dönüş turu” adı altında Iowa, New Hampshire ve South Carolina eyaletlerindeki 12 şehirde 4 günlük kampanyaya başlayacağı bilgisini paylaştı.

Cumhuriyetçi Florida Valisi DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını 24 Mayıs’ta yayınladığı video mesajıyla resmen duyurmuştu.

DeSantis'in adaylığını, video mesajıyla eş zamanlı olarak Twitter'in sahibi Elon Musk ile katıldığı Twitter'in sesli sohbet odasında (Twitter Spaces) canlı olarak açıklaması bekleniyordu.

Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle birçok kez kesilen yayın, yaklaşık yarım saat gecikmeli başlamış, Musk, kesilmelerin, sohbete çok sayıda kişinin katılmasından kaynaklandığını savunmuştu.

Ana akım medyayı eleştirmesiyle bilinen DeSantis'in Twitter'da 140 milyondan fazla takipçisi olan Musk ile adaylığını duyurmak istemesi Amerikan basınında geniş yankı bulmuştu.

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