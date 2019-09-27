ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'nin görüşmelere başlamak için yaptırımları kaldırmayı teklif ettiği yönündeki sözlerine "İran, görüşmek için onlara uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Tabi ki, hayır dedim" ifadeleriyle cevap verdi.

Trump, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İran, görüşmek için onlara uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Tabi ki hayır dedim" dedi.

Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

Ruhani: ABD görüşmelere başlamak için yaptırımları kaldırmayı teklif etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, müzakerelerin yapılması konusunda ısrar ettiğini ve kendisine müzakereler yapıldığı takdirde "ABD'lilerin yaptırımları kaldıracağını" bildirdiğini aktaran Ruhani, şöyle konuşmuştu:

"AB ülkelerinin liderlerine adil ve özgür bir ortamda gerçekleşmesi şartıyla müzakerelere hazır olduğumuzu bildirdim. 'Müzakerelere ve P5+1 toplantısına ne zaman hazırsınız?' diye soruyorlardı, ben de 'Ortamı hazırlayın 1 saat sonra P5+1 toplantısı için hazırız' dedim."

"Amerikalılar AB liderleri üzerinden müzakerelerin olması halinde tüm yaptırımların kaldırılacağı yönünde mesaj gönderdi." diyen Ruhani ancak yöntemi kabul etmediklerini belirterek, "Yaptırım şartlarında ve baskı altında yapılacak müzakerelerin sonucunun ne olacağını kimse öngöremez." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber