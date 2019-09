ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'nin görüşmelere başlamak için yaptırımları kaldırmayı teklif ettiği yönündeki sözlerine "İran, görüşmek için onlara uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Tabi ki, hayır dedim" ifadeleriyle cevap verdi.

Trump, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İran, görüşmek için onlara uygulanan yaptırımları kaldırmamı istedi. Tabi ki hayır dedim" dedi.

Iran wanted me to lift the sanctions imposed on them in order to meet. I said, of course, NO!