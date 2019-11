ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

"İran o kadar dengesiz hale geldi ki..." sözlerini kullanan Trump, İran rejiminin bütün internet erişimini kapattığını ve İran halkının ülke içinde yaşanan büyük şiddet hakkında konuşamayacağını söyledi. Trump açıklamasında şu sözlere de yer verdi:

"Dünyanın, İran rejiminin yol açtığı ölüm ve trajediyi bulamayacağını düşünerek sıfır şeffaflığı istiyorlar."

Iran has become so unstable that the regime has shut down their entire Internet System so that the Great Iranian people cannot talk about the tremendous violence taking place within the country....