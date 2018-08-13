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ABD Başkanı Trump, skandal F-35 tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatını askıya alan tasarıyı onayladı.

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ABD Başkanı Trump, skandal F-35 tasarısını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri yine skandal karara imza attı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye ekonomik savaşını savunma alanına da taşıyarak F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını askıya alan tasarıyı onayladı.

Türkiye'nin F-35 programından tamamen çıkarılıp çıkarılmaması hazırlanacak raporla belli olacak. Rapor hazırlanana kadar yasalaşan tasarı ile F-35'lerin Türkiye'ye transferi durdurulacak.

Uygulamada bir karşılığı olmayacak

Ancak bu süre zarfında Türkiye'ye zaten planlanan bir teslimat bulunmadığı için, uygulamada bir karşılığı olmayacak.

Türkiye ile ABD ilişkilerinin durumuna yönelik raporu, Amerikan Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na danışarak 90 gün içinde hazırlayacak.

S-400'ler raporun belirleyici unsurlarından olacak

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının hazırlanacak raporun belirleyici unsurlarından olması bekleniyor.

İmzalanan tasarı, Başkan Trump'a Rusya'dan silah satın alıp ABD'den de askeri ekipman almak isteyen ülkelere yaptırım uygulama yetkisi de veriyor.

Ulusal Savunma Yetki Yasası olarak da bilinen yasa tasarısı Senatoda 10'a karşı 87 oyla kabul edilerek kanunlaştırılmak üzere Amerikan başkanı Trump'ın onayına sunulmuştu.

Kaynak: TRT Haber

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