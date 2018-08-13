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Senegal’den Türk mallarına destek

Batı Afrika ülkesi Senegal’de bazı vatandaşlar, Türk ekonomisine destek olmak amacıyla birbirlerini Türk markası kullanmaya teşvik ediyor.

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Senegalden Türk mallarına destek

Senegalliler, sosyal medyada, aralarında Türk Hava Yolları (THY), Çaykur, Marmarabirlik gibi Türk şirketlerinin de bulunduğu 30 kadar markayı liste halinde paylaşıyor.

Çevrelerini bu markaların ürünlerini kullanarak Türk ekonomisine destek vermeye ve Türk markalarını kullanmaya çağıran Senegalliler, ayrıca Amerikan ürünlerini de boykot ediyor.

Kampanyaya katılanlardan Muhammed Yusuf, Türkiye’ye yönelik saldırılar nedeniyle Senegal de kendi arkadaş gruplarında Türk mallarının satın alınmasıyla ilgili kampanya başlattıklarını söyledi.

“Allah bizimle ve Türkiye ile”

15 Temmuz’daki darbe girişimiyle yapılamayanların şimdi ekonomi üzerinden yapılmaya çalışıldığına işaret eden Yusuf, “Türkiye’ye diz çöktürmek istiyorlar ama bilmiyorlar ki Allah bizimle ve Türkiye ile. Türkiye’mizin ve aziz halkının bu sıkıntılardan kurtulması için Allah'a dua ediyoruz.” diye konuştu.

"Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır"

Kampanyada Amerikan mallarını boykot, Türk mallarına teşviki amaçladıklarını dile getiren Yusuf, kampanyayı genişleterek devam edeceklerini belirtti.

Yusuf, “Eğer Türkiye ayakta ise tüm İslam alemi ayaktadır. Eğer Türkiye’ye bir şey olursa hepimiz biteriz.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: senegal, Türk Malı, afrika
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