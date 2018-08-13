  • 13 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 7.006
    EURO 7.982
  • BIST 92684.55
    ALTIN 268.693
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Geçen mayıs ayında, İsrail askerlerince vurularak yaralandıktan sonra dün şehit olan Filistinli Visam Hicazi için cenaze töreni düzenlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında, geçen mayıs ayında, İsrail askerlerince vurularak yaralandıktan sonra dün şehit olan Filistinli Visam Hicazi için Gazze'de geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

Gazze'nin doğu sınırındaki Han Yunus kentinde 14 Mayıs'ta düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan Hicazi, tedavi için gittiği Mısır'dan dün Gazze'ye dönerken şehit oldu.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreninin ardından Hicazi, gözyaşları arasında Han Yunus'taki kabristanlığa defnedildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü 

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 160'tan fazla kişi şehit oldu.

Kaynak: AA 

Etiketler: gazze, israil, visam hicazi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER