ABD Devlet Başkanı Donald Trump, sosyal medyada paylaştığı ilginç görüntülerle bir kez daha gündemde.

Trump'ın 2020 seçim kampanyasını yürüten ekibi Marvel, Yenilmezler serisinin son filminden ilham aldı.

Kampanyaya ilişkin paylaşımların yapıldığı Trump War Room adlı twitter hesabından bir video yayınladı.

Demokratlara gönderme yapılan videoda, Trump montaj ile Thanos karakterine büründü.

Tweet , "Demokratlar, sahte suçlamaları için elinden geleni yapabilir.

Başkan Trump'ın yeniden seçilmesi kaçınılmaz" yazısıyla paylaşıldı.

Videoda, Trump "ben kaçınılmazım" deyip, parmağını şıklattıktan sonra

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar toza dönüşüyor.

Tıpkı filmde Thanos'un, parmağını şıklatarak evrendeki canlıların yarısını yok etmesi gibi.

Bu ilginç paylaşımın ardından kimileri Thanos'un filmde öldüğünü hatırlattı. Seçim kampanyası takımının filmi izlemediğini öne sürdü.

Kimileri ise, Thanos parmağını şıklattıktan sonra hiçbir şey olmadığını iddia etti.

Kaynak: TRT Haber