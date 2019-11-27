Dünya
ABD Başkanı Trump'tan "Rocky" paylaşımı27 Kasım 2019 Çarşamba 21:26 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 21:31
Göreve geldiği günden bu yana Twitter paylaşımları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu defa başının, efsane "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.
[ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden "Rocky Balboa" karakterine montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı. ]
Donald Trump, Twitter üzerinden yine oldukça ilgi çeken bir paylaşıma imza attı.
Başkan Trump, oyuncu Sylvester Stallone'un hayat verdiği ve bir dönem "efsane" olarak anılan "Rocky Balboa" karakterinin vücuduna kendi kafasının montajlandığı bir fotoğrafı paylaştı.
November 27, 2019
Trump'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni ve retweet alırken "Donald Balboa" yorumları yapıldı.
Donald Trump, aynı fotoğrafa Instagram hesabında da yer verdi.
Kaynak: AA
Etiketler: abd Donald Trump trump twitter Rocky paylaşımı