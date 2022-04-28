ABD Başkanı Joe Biden konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Biz Rusyaya saldırmıyoruz, saldırgan olan Rusya. Biz Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukayna’ya destek veriyoruz.

- Savaş yüzünden gıda fiyatları artıyor. Putin Ukrayna'nın gıda üretimini engellemek istiyor.

- Ülke içi üretimimizi artırmayı planlıyoruz.

- Paramız bitti bu yüzden Kongre'den ek ödenek istiyorum.