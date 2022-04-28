Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 18:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Başkanı Joe Biden açıklama yapıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 64'üncü gününe girerken ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili açıklama yapıyor.
ABD Başkanı Joe Biden konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- Biz Rusyaya saldırmıyoruz, saldırgan olan Rusya. Biz Rusya’nın saldırganlığına karşı Ukayna’ya destek veriyoruz.
- Savaş yüzünden gıda fiyatları artıyor. Putin Ukrayna'nın gıda üretimini engellemek istiyor.
- Ülke içi üretimimizi artırmayı planlıyoruz.
- Paramız bitti bu yüzden Kongre'den ek ödenek istiyorum.
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