Rusya'da yaptırımlar toplumsal hayatı etkilemeye başladı. Kültür-sanat faaliyetleri sekteye uğradı.

Rusya'ya uygulanan batı yaptırımları sonrası ülkede sinema sektörü zor günler geçiriyor. Özellikle genç nüfusun en çok rağbet ettiği yerler olan sinemalar artık boş. Zira ülkedeki sinema salonlarının yarıya yakını bu süreçte kapanma riskiyle karşı karşıya kalmış durumda.

Gişe hasılatları düşüyor

Rusya Sinema Salonları Derneği'ne göre yılın başında Rusya'da kayıtlı sinema salonu sayısı 5 bin 709'du.

Batının uyguladığı yaptırımlarla birlikte salonlar tek tek kapandı. 18 Nisan itibarıyla bu sayı 3 bin 633'e düştü.

Rusya'daki sinemalarda Mart ayındaki gişe kaybı yüzde 49'a çıktı.

İki ay içindeyse sinema gelirlerinin yüzde 80 düşebileceği tahmin ediliyor.



Rusya Sinema Salonları Derneği, ülkedeki sinemaların yüzde 50'sinin kapanabileceği öngörüsünde de bulundu. Bu durumdan sinema sektöründe çalışan 55 bin kişinin doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

Batılı şirketler iş birliklerini askıya aldı



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası, Walt Disney, Sony Pictures ve Warner Bross gibi önde gelen Batılı şirketler ülkedeki faaliyetlerini durdurdu.

Uluslararası yapımcılar ve film festivalleri Rusya ile işbirliklerini askıya aldı.