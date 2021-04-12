Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkanı Biden'ın "siber güvenlik" ekibi şekilleniyor
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü görevine Chris Inglis'i, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörlüğü görevine ise Jen Easterly'i aday göstereceği açıklandı.
Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Aralık 2020'de Rusya tarafından ABD'nin birçok federal kurumuna düzenlenen siber saldırı nedeniyle Biden'ın siber saldırılara karşı savunmaya önem verdiğini ve Biden'ın siber güvenlik ekibini şekillendirdiğini aktardı.
Yetkililere göre Biden, Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü görevine Inglis'i, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörlüğü görevine ise Jen Easterly'i aday gösterecek.
Daha önce Ulusal Güvenlik Ajansında üst düzey görevlerde yer alan Easterly ve Inglis, siber güvenlik alanında uzman isimler.
Etiketler: ABD Joe Biden Siber Saldırı Siber Suçlar
Son Haberler
- 18:33
- 18:23
- 18:20
- 18:06
- 18:33
Sıradaki Haber
AB'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz