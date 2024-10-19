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Dünya
AA 19.10.2024 00:52

ABD Başkanı Biden, Berlin ziyaretinde protesto edildi

Almanya'ya ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden Berlin'de protesto edildi.

ABD Başkanı Biden, Berlin ziyaretinde protesto edildi
[Fotograf: Reuters]

Filistin'i destekleyen gruplar tarafından "Joe Biden hoş gelmedi" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 1000 gösterici katıldı.

Alexander Meydanı'nda toplanan göstericiler, daha sonra Filistin bayraklarıyla Unter den Linden metro istasyonuna kadar yürüdü.

"Berlin'de, Gazze ve Lübnan için, soykırımcı Biden hoş gelmedin", "Bugün kimse ben bilmiyordum diyemez", "Çocuklarımız öldürüldüğünde biz susamayız", "ABD 1 numaralı terörist" ve "Joe Biden bu senin soykırımın” yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, "Berlin’den Gazze'ye intifada", "Katliamı durdurun, şimdi", "Gazze’ye özgürlük", "Terörist Biden" ve "Çocuk katili İsrail" sloganları attı.

ABD Başkanı Biden, Berlin ziyaretinde protesto edildi

Bu arada, yürüyüş güzergahında toplanan İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayrakları açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı. Polis Filistin'e destek eylemine katılanlar ile provokasyon yapanlar arasına girerek gerilimin artmasını önledi.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis gösteride en az 4 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Berlin Ana Tren Garı önündeki meydanda çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla "Filistin ve İsrail'de adil bir barış için" sloganıyla bir gösteri düzenlendi.

Gösteride yapılan konuşmalarda Filistin, İsrail ve Lübnan’daki duruma dikkat çekildi ve Alman hükümetinin İsrail'e askeri, siyasi ve diplomatik destek vermesi eleştirildi.

Göstericiler, Alman hükümetine Orta Doğu'da tüm sivil halkın korunması, ateşkesin sağlanması ve bölgeye silah ihracatının durdurulması için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Biden, Berlin ziyaretinde protesto edildi

"Ateşkes şimdi" sloganları atan göstericiler "Gazze, Batı Şeria, Lübnan'da katliamı durdurun", "Joe Biden ve Olaf Scholz savaş suçlularına silah vermeyin" ve "Gazze'de uluslararası insancıl hukuka riayet edilsin" yazılı dövizler taşındı.

Eyleme katılan ve soyadını vermek istemeyen Uwe adlı gösterici, İsrail'in hala binlerce insanı öldürüyor olmasını tahammül edilemez bulduğunu belirterek "Kendisini savunmanın doğru yolunun bu olduğunu düşünmüyorum. Masum insanların öldüğü açık." değerlendirmesini yaptı.

Almanya’nın İsrail’e silah sağlamaya devam etmesine de tepki gösteren Uwe, "Çünkü bunu doğru bulmuyorum. Binlerce insanı öldürmeye devam eden bir rejimin, yani bir hükümetin Almanya tarafından Alman silahlarıyla desteklenmeye devam etmesi olamaz. Bu, İsrail'deki kurbanlarla dayanışma içinde olunmadığı anlamına gelmiyor. Ama aynı zamanda faillere yardım edemezsiniz." diye konuştu.

Dave Gardner adlı başka gösterici de Filistinlilere büyük adaletsizlik yapıldığını ifade ederek, "Almanya’da gerçekten çifte standartta bulunan nüfuzlu kişilerden oluşan üst sınıfın tutumunu görüyoruz. Bir yandan İsrail kayıtsız şartsız destekleniyor, diğer taraftan Filistinlilere dayanışma göstermek için yapılan her türlü girişim tahkir ediliyor, antisemit olarak görülüyor. Bunu reddediyorum." dedi.

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