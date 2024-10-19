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Gündem
AA 19.10.2024 00:20

Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Görüşmede Avrupa Birliği ve ikili ilişkiler başta olmak üzere güncel konular ele alınacak.

Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Başbakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. ​​​​​​​

Scholz'un yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Almanya Başbakanı Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra göç, Avrupa Birliği (AB), ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları konularının ele alınması bekleniyor.

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittikleri ABD'nin New York kentinde bir araya gelmişti.

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