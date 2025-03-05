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Dünya
AA 05.03.2025 10:42

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna'da barış gücü hakkındaki açıklamasının çarpıtıldığını savundu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna'da planlanan barış gücünü "30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülke" olarak nitelendirdiği yönündeki açıklamasının İngiltere ve Fransa'ya saygısızlık olarak yorumlanarak çarpıtıldığını savundu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna'da barış gücü hakkındaki açıklamasının çarpıtıldığını savundu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Avrupa'da Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi tartışmalarına ilişkin Fox News'e yaptığı açıklamalar İngiltere ve Fransa'dan tepkiyle karşılandı.

Bunun üzerine Vance, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sözlerinin çarpıtıldığını öne sürdü.

Vance, savaş deneyimi ve Ukrayna'ya düzgün katkı sağlayacak askeri teçhizata sahip olmayan ülkelerden bahsettiğini belirtti.

Başkan Yardımcısı Vance, "(Röportajda) İngiltere ya da Fransa'dan bahsetmiyorum bile. Her iki ülke de son 20 yılda ve daha öncesinde ABD'nin yanında cesurca savaşmıştır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News televizyon kanalına verdiği röportajda "(Ukrayna) Eğer gerçekten güvenliğinizin garanti altına alınmasını istiyorsanız, Ukrayna'nın geleceği için en iyi güvenlik garantisi, ABD'lilere ekonomik avantajlar sağlamaktır." diye konuşmuştu.

Vance, "Bu, 30 ya da 40 yıldır savaş görmemiş sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." değerlendirmesini yapmıştı.

Fransa'da 18 Şubat'ta Ukrayna konusunda düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya gelen Avrupalı liderlerin görüştüğü konulardan biri Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi olmuştu.

İngiltere, Ukrayna'ya bir barış gücü gönderilmesi konusunda "hazır" olduğunu bildirmiş, Almanya, İspanya ve Polonya'dan bu meselenin gündeme getirilmesinin "erken" olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştı.

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