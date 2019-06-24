Filistin’i parçalama planı kapsamında düzenlenecek Bahreyn Çalıştayı’na az bir süre kaldı.

Plan, bir anlamda Filistin ve İsraillileri bir araya getirmeye çalışıyor. Ancak konferansta ne İsrailli ne de Filistinli yetkililer yer alacak. İş insanlarının yoğunlukta olduğu çalıştayda Filistin sorununa hiç değinilmeyecek.

Bu durum Amerikan Washington Post gazetesinin de gündemindeydi.

Gazete planı eleştirdi; çalıştayda Filistinlilerin talepleri, Kudüs’ün geleceği, sınırlar ve barış gibi konuları göz önünde bulundurmayacağına dikkat çekildi. Filistinli yetkililerin katılımını sağlayamayan ABD yönetiminin barışa katkı sunamayacağı vurgulandı.

Filistin’i parçalama planı kapsamında düzenlenecek olan Bahreyn Çalıştayı’na tepkiler gelmeye devam ediyor. Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi çalıştayı protesto etti.

Konuya ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama daha yapıldı. Çalıştayın utanç verici olduğu ve başarısızlığa mahkum olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber