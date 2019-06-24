“New York’un kalbi” olarak nitelendirilen Times Meydanı, sıra dışı bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

Nik ve Lijana Wallenda kardeşler, havadan 42’nci caddeden 47’nci caddeye uzatılan 396 metrelik ipin üzerinde yürüdü.

Meydanda bulunan yüzlerce insan gösteriyi ilgiyle izledi.

Gösteri, 2017’deki bir etkinlikte meydana gelen kazada 9 metreden düşerek ciddi şekilde yaralanan Lijana’nın o tarihten bu yana yaptığı ilk büyük çaplı gösteri oldu.

Gösterinin başında gergin olduğunu söyleyen Lijana, sonrasında rahatladığını ve korkusunun geçtiğini ifade etti.

Kardeşlerden Nik, 2012 yılında Niagara Şelalesi'nin üzerinden geçen ilk insan olarak biliniyor.

Kaynak: Reuters