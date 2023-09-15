ABD basınında orta doğu analizi: Ankara kendi çıkarlarını önceliyor

"Dünyanın en büyük ekonomisi ve ordusuna sahip olan ABD, bu gücü ile pek çok coğrafyada varlığını hissettiriyor. Ancak bu varlık Ortadoğu'da günden güne azalıyor."

Bu tespit, ABD'nin önde gelen dergilerinden Foreign Policy'ye ait.

Dergi, 'Amerika'nın Ortadoğu'sunun Sonu' başlığıyla dikkat çekici bir analiz yayımladı.

Analizde, “Suudi Arabistan, İsrail, Türkiye ve Mısır'ın liderleri, Washington'un temel çıkarlarını açıkça gözardı ederek kendi yollarını çiziyorlar." denildi.

Analizde “Bölgenin dört büyük ülkesi Washington'un güvenini yitirdi” ifadesine yer verildi.

Ankara, Tel Aviv, Riyad ve Kahire’nin kendi çıkarlarını öncelediği, ABD’nin endişelerini dikkate almadığı ifade edildi.

Bölge ülkelerinin Rusya, Çin, Hindistan veya birbirleriyle açık veya gizli daha yakın siyasi, ekonomik ve askeri ilişkiler kurduğu vurgulandı.

"Amerika'nın Orta Doğu'daki dört geleneksel dayanağı artık güvenilemeyecek kadar kırılgan." denildi.